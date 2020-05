Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Moscova au inceput, vineri, testarea gratuita a tuturor rezidentilor, a anuntat primarul Serghei Sobyanin. Moscovitii vor fi testati pentru anticorpii de coronavirus in 30 de clinici din oras,...

- Ministerul pentru situatii de urgenta a confirmat moartea pacientilor de la sectia de terapie intensiva a unui spital din St. Petersburg, insa nu a precizat cate persoane si-au pierdut viata."Ventilatoarele sunt la limita. Potrivit datelor preliminare, a existat o suprasarcina si aparatul…

- Rusia a inregistrat, vineri, pentru a sasea zi consecutiv mai mult de 10.000 de cazuri de contaminare cu noul tip de coronavirus, dintre care mai mult de jumatate au fost depistate la Moscova unde masurile au fost prelungite pana la 31 mai, scrie AFP. Numarul total al cazurilor este de 187.859,…

- In timp ce statele europene introduc treptat masuri de relaxare, in Rusia restricțiile raman in vigoare. De o saptamana sunt raportate zilnic peste 10 mii de noi cazuri de imbolnaviri, iar autoritațile susțin ca varful pandemiei inca nu a fost atins.

- Rusia a raportat joi 11.231 de noi cazuri de infectii cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, un nou record zilnic, care ridica la 177.160 totalul cazurilor de COVID-19 inregistrate pana in prezent, bilant care plaseaza statul rus pe locul cinci in lume la numarul de contaminari, devansand Germania…

- “Reputația de maestru tactician a lui Vladimir Putin a fost dintotdeauna exagerata. Oricum ai lua-o insa, decizia lui de luna trecuta de a declanșa un razboi al prețurilor petroliere cu Arabia Saudita a fost un dezastru in ce privește momentul ales. A venit la cateva zile dupa ce pandemia de coronavirus…

- Rinat Maksyutov, șeful Centrului de Virologie și Biotehnologie Vector, i-a transmis marți președintelui Vladimir Putin ca laboratorul sau este pregatit sa inceapa testarea pe oameni a unor vaccinuri impotriva coronavirusului in luna iunie din acest an, potrivit AFP, citata de MSN Europe. Vector a…

- Peste 300 de voluntari ai proiectului "Linia Verde", deschis in perioada pandemiei de COVID-19, s-au mobilizat pentru o cauza nobila. Zilnic, acestia fac cumparaturi pentru varstnici, la magazinele alimentare, sau de uz casnic. Unele sunt platite chiar de catre voluntari.