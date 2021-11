Testarea elevilor. Încet, cu treabă bună, spre haos Elevii vor fi testati lunea si joia inaintea inceperii cursurilor, numai cu acordul parinților. Aceștia vor semna un formular de acord in care iși exprima varianta dorita de testare, acasa sau la școala. Un avantaj al administrarii testelor acasa este acela ca, daca testul iese pozitiv, copilul nu mai merge in colectivitate. Atenție! La testarea … Post-ul Testarea elevilor. Incet, cu treaba buna... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

