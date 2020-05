Test pentru coronavirus pe aeroport. Prețul: 190 euro, rezultatul în trei ore Pasagerii care sosesc pe aeroportul din Viena dintr-o calatorie internationala trebuie sa prezinte un certificat medical nu mai vechi de patru zile care sa ateste ca nu sunt infectati cu noul coronavirus, altfel trebuie sa intre in carantina. Dar incepand de luni acesti pasageri pot fi supusi unui test biologic molecular la sosirea pe aeroport si vor primi rezultatul in 2-3 ore. ''Calatoriile aeriene, indiferent ca sunt de afaceri ori din ratiuni urgente ... vor deveni astfel mai sigure si mai usoare'', explica aeroportul din Viena in anuntul sau. Testul care costa 190 de euro va fi disponibil… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

