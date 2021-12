Test negativ de COVID, OBLIGATORIU la cinema pentru vaccinați!? Restricții drastice Se impun noi restricții avand in vedere ingrijorarile generate de noua tulpina Omicron. Astfel, persoanele vaccinate care vor dori sa mearga la cinema, ar putea fi nevoite sa prezinte un test negativ de COVID. Aceasta masura, dar și altele, ar urma sa fie aplicate in Italia, scrie Reuters . Potrivit sursei citate, premierul Mario Draghi ar putea impune celor vaccinati obligatia de a prezenta un test negativ pentru a putea merge in locurile aglomerate, inclusiv discoteci si stadioane, a informat cotidianul Corriere della Sera. Ar putea fi necesare si teste negative pentru a intra in cinematografe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

