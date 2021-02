Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, incepand de sambata, autoritatile din Cehia au revizuit conditiile de intrare a persoanelor pe teritoriul acestei tari, fiind interzise toate calatoriile neesentiale pentru cetatenii straini. Potrivit unui comunicat al MAE, noile conditii intra in vigoare incepand…

- Persoanele care ajung in Germania din zone de risc, inclusiv din Romania, trebuie sa prezinte incepand de luni un test PCR sau antigen cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 facut cu maximum 48 de ore inaintea sosirii pe teritoriul german sau sa faca un astfel de test pe teritoriul…

- Toate persoanele care ajung in Germania, dupa ce s-au aflat intr-una din "zonele de risc", inclusiv Romania, trebuie sa prezinte un test PCR sau antigen cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. Calatorii pot efectua un astfel de test pe teritoriul Germaniei, imediat dupa sosire, informeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile italiene au revizuit conditiile de intrare in Republica Italiana, in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19. Pana in 15 decembrie, Romania a fost transferata pe lista C din Anexa 20 a decretului, eliminandu-se astfel masura automata a autoizolarii…

- Cetațenii straini care sosesc in Croația din zone cu risc epidemiologic ridicat, inclusiv Romania, trebuie sa prezinte un test negativ pentru coronavirus. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile croate au anunțat noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Republicii Croația,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile croate au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Croatia, in contextul pandemiei de COVID-19. Pana in 15 decembrie, intrarea in tara este permisa doar in baza unui test negativ de coronavirus. ”Incepand…

- Autoritatile de la Praga au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Cehe pentru persoanele care sosesc din state considerate drept zone rosii, inclusiv Romania. Nu sunt permise calatoriile in scop turistic sau de vizita, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe, citat…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile cehe au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Cehe pentru persoanele care sosesc din state considerate drept zone rosii (inclusiv Romania). Masurile vor intra in vigoare luni, la ora 00:00. Aceste persoane…