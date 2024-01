TEST DRIVE Nissan X-Trail, cu un strop de sobrietate | FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2022 a fost unul dificil pentru Nissan GT-R, modelul de performanța al constructorului nipon. Acela a fost anul in care celebrul Godzilla a fost retras de pe piața europeana din cauza normelor de poluare tot mai dure, dar și anul in care industria auto inca era puternic afectata de criza de componente.…

- In ajun de an nou, in anumite zone din județele Maramureș și Salaj inca se mai pastreaza obiceiul calendarului de ceapa. Acesta este un obicei care dureaza de sute de ani, fiind transmis din generație in generație. Inainte de noul an gospodinele aleg cateva cepe roșii mari și sanatoase pe care le taie…

- Anul acesta, Mars Europa Centrala a facut donații in valoare de aproape 6,5 milioane de lei, iar asociații sai au oferit mii de ore de voluntariat pentru a aduce o schimbare pozitiva atat in viețile oamenilor și animalelor, cat și pentru intreaga planeta. Una dintre cele mai mari companii internaționale…

- Pe 1 decembrie, romanii sarbatoresc Ziua Naționala a Romaniei. Este un moment in care ne reamintim de tradițiile și cultura noastra, iar mancarea joaca un rol esențial in acest peisaj. De la sarmale pana la cozonaci, fiecare preparat spune o poveste transmisa mai departe, din generație in generație.…

- Constructorul japonez a prezentat oficial cea de-a 6-a generație Forester, care va fi disponibila, pentru inceput, pe piața nord-americana. Noul model aduce un design revizuit și mai multe dotari in standard, alaturi de clasicul motor boxer al marcii, iar acesta va fi comercializat incepand cu primavara…

- Pogorarea lui Grigore Ilisei in universul literaturii romane iși (re)gasește temeiurile primordiale pe undele raului Suha, cel pe care Nicolae Labiș il numește, intr-o poezie ad-hoc, „raul hipnotic". Ca și Nicolae Labiș, acest adevarat ...

- Biblioteca Județeana „Christian Tell” Gorj organizeaza pe 31 noiembrie, incepand cu ora 17.00, Carnavalul Halloweenului. Acesta va debuta cu cel mai inspaimantator costum care va fi vedeta serii, unde copiii iși vor da frau liber imaginației. Tinerii vor petrece impreuna o seara de magie și mister prin…

- Lansare Fondul Științescu Alba: Impreuna creștem urmatoarea generație de inovatori (P) Dupa 6 ediții de succes la Sibiu, Fundația Comunitara Sibiu (FCS) lanseaza, in toamna lui 2023, Fondul Științescu și in județul Alba, alaturi de Federația Fundațiilor Comunitare din Romania, Romanian-American Foundation…