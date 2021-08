Elon Musk a anunțat ca Tesla construiește un robot umanoid pana anul viitor. Tesla Bot este un exemplu ca ambițiile lui Musk sunt uriașe. Miliardarul lucreaza deja la produse inovatoare pentru a stimula angajații, clienții și investitorii. Fondatorul si directorul general al Tesla a prezentat joi un proiect de robot umanoid metalic, care va fi […] The post Tesla trece de la mașini la roboți. Cum arata primul prototip umanoid - FOTO/ VIDEO first appeared on Ziarul National .