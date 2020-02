Tesla reia tăierea copacilor pentru a construi fabrica din Germania. Decizia a stârnit protestul activiştilor de mediu Taierea arborilor decurge "in mod ordonat" si nu fost activitati de mediu care sa impiedice procesul, a precizat purtatorul de cuvant de la Tesla, Kathrin Schira, conform Agerpres. Reprezentantii Tesla au primit in ianuarie aprobarea de a-si construi prima sa uzina pe o suprafata de 300 hectare in localitatea germana Grunheide, situata in apropiere de Berlin. Grupul american trebuie sa taie copaci de o suprafata de 90 de hectare in zona in care va fi ridicata fabrica. Constructorul vrea sa demareze productia de automobile electrice in 2021. Activistii de mediu au inceput, insa,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

