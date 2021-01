Tesla Motors a avut primul an profitabil din istoria sa de 18 ani 2020 a fost primul an complet pe care Tesla Motors îl încheie pe profit, anul fiind de referința și fiindca au fost produse aproape 500.000 de mașini. Drumul catre rentabilitate a fost lung, iar Tesla și-a propus sa produca în acest an 750 - 800.000 de mașini, pe o piața unde are tot mai multa concurența. În Europa este tot mai puternica presiunea pusa de mașinile electrice de la Volkswagen, Renault, Hyundai și Mercedes care au baterii tot mai bune.



Anul trecut Tesla a avut profit net de 721 milioane dolari, comparativ cu pierdere de 862 miliarde dolari pierdere… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

