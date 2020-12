Stiri pe aceeasi tema

- ​Elon Musk spune ca în urma cu câțiva ani, când nu era clar daca Model 3 va putea ajunge la nivelul de producție așteptat și Tesla Motors trecea prin momente foarte grele, a vrut sa discute cu Tim Cook de la Apple pentru o eventuala discuție în vederea vânzarii companiei.…

- Elon Musk, directorul executiv al companiei Tesla, a declarat sambata ca "cel mai probabil" are un caz moderat de COVID-19, in timp ce a continuat sa puna la indoiala acuratetea testelor, relateaza Reuters. "Am obtinut rezultate extrem de diferite de la laboratoare diferite, dar cel mai…

- Sefa diplomatiei belgiene Sophie Wilmes a anuntat sambata ca a fost testata pozitiv la COVID-19, conform Reuters. ”Rezultatului testului meu COVID este pozitiv. Probabil contaminarea s-a produs in interiorul cercului familiei mele date fiind masurile de precautie din afara locuintei mele”, a scris Wilmes…

- Șeful Tesla sugereaza ca gigantul american ar putea intra pe piața indiana, anul viitor Directorul general al Tesla, Elon Musk, a indicat vineri ca producatorul american de vehicule electrice ar putea intra pe piata indiana anul viitor, transmite Reuters. "Anul viitor cu siguranţă", a scris…

