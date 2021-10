Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia este, de cațiva ani, campioana la adoptarea mașinilor electrice, iar luna trecuta, inmatricularile de mașini electrice au atins un nou record. Autoritatea pentru Traficul Rutier arata ca din cele 16.427 de autoturisme inmatriculate luna trecuta in țara nordica, 11. 800 adica 71,9 la suta au…

- Peste jumatate dintre europeni și toți managerii de flote auto din Europa intenționeaza sa cumpere mașini electrice in urmatorii doi ani, potrivit sondajului e-Readiness Report 2021, realizat de Strategy&, departamentul de strategie globala din rețeaua PwC. Rezultatele studiului arata…

- Autoritațile din Rusia pregatesc subventii pentru a finanta constructia fabricilor locale de baterii și de vehicule electrice, in timp ce investitorii vor beneficia de contracte speciale. "Cea mai importanta zona in care trebuie sa actionam este sprijinirea productiei si stimularea cererii de vehicule…

- Vinzarile de mașini electrice ale companiei americane Tesla in China in iulie au scazut cu 69% fața de luna precedenta. Despre acest lucru a anunțat agenția Bloomberg. In iulie, Tesla a vindut doar 8621 de mașini electrice in China, ceea ce este cu 69% mai mic puțin decit in iunie. In același timp,…

- Compania din Milano, care este listata si la Hong Kong, a anuntat o crestere de 66% a veniturilor la curs valutar constant, la un total de 1,5 miliarde de euro, un nivel aflat usor sub cel din prima jumatate a anului 2019, inainte de declansarea pandemiei, dar peste cele 1,43 milairde de euro anticipate…

- Tesla a obtinut un profit net de peste 1 miliard de dolari in trimestrul al doilea, de 10 ori mai mare fata de anul trecut, si venituri de 11,96 de miliarde de dolari, peste estimarile analistilor, de 11,30 miliarde de dolari, relateaza CNBC. Este pentru prima oara cand profitul net al producatorului…

- Tesla a livrat 201.250 de mașini in intreaga lume in al doilea trimestru, un record pentru producatorul de mașini electrice fondat de Elon Musk. In prezent, Tesla fabrica vehiculul utilitar sport model S sedan și X doar la fabrica sa din Fremont, California, și modelele mai mici 3 și Y acolo și la uzina…