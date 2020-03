Tesla a instalat procesoare mai vechi și mai lente pe unitățile Model 3 pentru China: ... Tesla se afla in centrul unui scandal in China din cauza modului in care a ales sa livreze Model 3 pentru clienții de pe piața locala. Mai mulți proprietari de Model 3 au descoperit intamplator ca seria inscripționata pe unitatea de control a mașinii nu corespunde cu seria menționata de Tesla in specificațiile tehnice ale modelului. Confruntata cu un val de critici din partea clienților, Tesla a confirmat intr-un comunicat de presa... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

