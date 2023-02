Tesla a concediat zeci de angajaţi pentru că au vrut să își facă sindicat Tesla a concediat zeci de angajati din departamentul sau Autopilot, al uzinei sale din Buffalo, din New York, la o zi dupa ce muncitorii au lansat o campanie pentru formarea unui sindicat, potrivit unei plangeri depuse la o agentie guvernamentala, transmite Reuters. La inceputul acestei saptamani, lucratorii Tesla din New York au declarat ca se vor alatura sindicatului Workers United Upstate New York, ceea ce ii va ajuta sa aiba un cuvant de spus la locul lor de munca. Sindicatul Workers United Upstate New York, intr-un dosar la Consiliul National pentru Relatii de Munca din SUA (NLRB), a acuzat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

