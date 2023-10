Stiri pe aceeasi tema

- CNN a strans mai multe marturii ale unor tineri care au reușit sa scape din iadul trait la un festival care se desfașura langa granița Gaza-Israel. Mulți dintre participanți au fost omorați cu cruzime de palestinienii Hamas, alții au fost rapiți, iar despre alții nu se mai știe nimic. Unii oameni au…

- CNN a strans mai multe marturii ale unor tineri care au reușit sa scape din iadul trait la un festival care se desfașura langa granița Gaza-Israel. Mulți dintre participanți au fost omorați cu cruzime de palestinienii Hamas, alții au fost rapiți, iar despre alții nu se mai știe nimic. Unii oameni au…

- Aripa armata a Hamas anunța ca au lansat 150 de rachete asupra Tel-Aviv-ului, orașul care servește drept gazda pentru cel mai mare aeroport al țarii și pentru majoritatea ambasadelor. Atacul ar reprezenta un raspuns la raidurile aeriene israeliene din cursul serii asupra Gaza.Brigazile Izzedine al…

- Hamas a lansat un atac de mare amploare asura Israelului folosind mii de rachete. Luptatori jihadiști au invadat sudul Israelului un au executat mai mulți civili, potrivit unor imagini publicate pe Twitter.In acest moment se dau lupte grele in sudul Israelului intre forțele israeliene și luptatorii…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…

- Inca un atac a avut loc in apropiere de granița Romaniei. Rușii au atacat in timpul nopții din nou in regiunea Odesa, la granița cu Romania. Dronele au fost filmate in apropiere de localitatea Isaccea din județul Tulcea. Un barbat a surprins o drona langa vama.

- O nava de marfa sub pavilion Togo a explodat in apropiere de Sulina, dupa ce ar fi lovit o mina. Garda de Coasta și Poliția de Frontiera ar fi fost alertate, miercuri dimineața, ca la aproximativ 25 de mile in larg, intre Sulina și Canalul Bistroe, s-a produs o explozie la o nava de marfa […] The post…

- Rusia a lansat un nou atac aerian in regiunea Odesa, la Ismail, la doar 15 de kilometri de Romania. Un atac rusesc cu drone a avariat infrastructura portuara și industriala din regiunea Odesa, mai exact portul Ismail, aflat la granița cu Romania, a declarat astazi șeful administrației militare regionale…