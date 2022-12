Stiri pe aceeasi tema

- Iranul ar planui sa comita un atac la Cupa Mondiala de fotbal masculin din Qatar, a avertizat luni șeful serviciilor de informații ale armatei israeliene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Avionul decolase din Atena cu destinația New York. Acesta s-a intors la aproximativ 45 de minute dupa ce a decolat, insoțit de doua avioane de vanatoare F-16 ale forțelor aeriene grecești.Pasagerii au fost informați ca este vorba despre o problema tehnica, insa au fost rugați sa coboare cu tot cu bagaje,…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a recunoscut Rusia ca fiind stat terorist prin adoptarea unei rezoluții intitulate „Escaladarea continua in agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei”,...

- Purtatoarea de cuvant a ministerului rus de externe, Maria Zaharova, susține ca o afirmație a unui fost ministru de externe polonez, care a mulțumit Statelor Unite pentru „daunele aduse” gazoductului rusesc Nord Stream 2, poate fi vazuta drept „o declarație oficiala ca acesta a fost un atac terorist”.

- Paul Codrea (41 de ani) a comentat, in direct la GSP Live, situația celor de la Dinamo. Fostul mijlocaș al dinamoviștilor (1998 - 1999) considera ca un falimentul nu mai poate fi evitat și ar fi singura șansa prin care clubul sa renasca. Paul Codrea susține ca Dinamo ar trebui sa urmeze exemplul formației…

- Un echipaj rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava a oprit pentru control pe strada Ana Ipatescu din localitate, autoturismul condus de un tanar de 19 ani din comuna Șerbauți. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca, tanarul de 19 ani are permisul…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a avut un ”accident de pieton”, iar acum are o entorsa la piciorul stang care trebuie imobilizat timp de doua saptamani. Edilul a venit luni la serviciu, sprijinindu-se de doua carje. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…