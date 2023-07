Stiri pe aceeasi tema

- O mașina Land Rover s-a izbit de o școala primara din Wimbledon, in sud-vestul Londrei, transmite Sky News.Poliția a anunțat ca polițiștii se afla la locul accidentului din Camp Road - adaugand ca mai multe persoane au fost ranite. CITESTE SI Serviciile militare britanice susțin ca Rusia a trimis…

- Poliția a identificat barbatul, care sambata dimineața a urcat cu automobilul pe scarile Guvernului . Este vorba de Ghenadie Gisca, o veche cunostința a polițistilor. Acesta le-a spus polițistilor veniți la fața locului ca „i-a ajuns cuțitul la os”, in condițiile in care a fost amendat de mai multe…

- O masina s-a izbit joi de poarta de la Downing Street, cladirea care gazduieste biroul si resedinta premierului britanic Rishi Sunak, a anuntat politia, potrivit Reuters. Conform politiei, soferul vehiculului a fost retinut. "In jurul orei 16:20, o masina a lovit portile Downing Street pe Whitehall.…

- Mai multe persoane au murit in urma unui incendiu izbucnit la o pensiune cu mai multe etaje din Wellington, Noua Zeelanda, au anunțat marți serviciile de pompieri și urgențe din Noua Zeelanda (FENZ), informeaza Rador.„Exista inca un numar de persoane despre care nu se știe nimic, dar numarul lor,…

- Mai mulți oameni care locuiesc in Limehouse, estul Londrei, pot fi auziți țipand la polițiști intr-o filmare devenita virala pe rețelele sociale, in care se vede cum șase agenți trag in doi caini și ii ucid, relateaza The Mirror.Imaginile surprind momentele in care ofițerii de poliție lovesc un barbat…

- Graham Smith, liderul mișcarii republicane, aducea bauturi și pancarte pentru protestatarii din Trafalgar Square cand a fost reținut de poliție, in centrul Londrei, scrie The Guardian. Se pare ca Smith a fost reținut dupa ce a adus un megafon la demonstrație. Poliția metropolitana a scris pe Twitter…

- UPDATE Potrivit ISU Dobrogea, accidentul s a soldat cu 5 victime constiente, 3 adulti si 2 copii .Acestea sunt transportate la spital barbat de 37 ani, barbat de 47 ani descarcerat, femeie de 29 ani descarcerata, copii 8 si 14 ani .Azi, 14 aprilie un accident rutier s a produs la iesire din Silistea…

- Un cetațean italian in varsta de 36 de ani a fost ucis și alte șapte persoane au fost ranite in doua atacuri teroriste comise de același terorist vineri la Tel Aviv, in Israel. Potrivit ziarului "Jerusalem Post", teroristul se deplasa cu mașina in zona de promenada din Tel Aviv si a inceput sa traga…