Teroarea lupilor. Au ajuns pe străzile din Covasna Ce poate fi mai rau decat sa-ți dea tarcoale urșii? Sa te „viziteze” și lupii! In ultimele zile, mai mulți lupi și-au facut apariția in diverse zone din județul Covasna. Au ajuns chiar pana in orașul Covasna, fugarind o ciuta, pe care au prins-o pe strada Primaverii și au mancat-o acolo, pe loc, relateaza covasna45.ro . Potrivit sursei citate, oamenii s-au speriat și spun ca, dupa ce ca avem de-a face cu un numar prea mare de urși, incep acum și lupii. Attila Kiss, care gestioneaza cinci fonduri de vanatoare din județ, a monitorizat suprafețele de pe 3 fonduri și a constatat ca pe camerele video… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

