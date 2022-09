Stiri pe aceeasi tema

- Un pilot care a zburat ore intregi deasupra unui oraș din Mississippi și a amenințat ca se va prabuși peste un complex comercial a aterizat in siguranța dupa ce a discutat cu poliția, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un tanar din Alba a FURAT telefonul unei angajate de la un supermarket din Blaj, in timp ce se afla in zona casei de marcat Un tanar din Alba a FURAT telefonul unei angajate de la un supermarket din Blaj, in timp ce se afla in zona casei de marcat La data de 5 august 2022, in jurul orei 18.20, polițiștii…

- Un tanar, de 19 de ani, din municipiul Targu Jiu, banuit de savarșirea infracțiunii de furt, a ajuns in arestul IPJ Gorj. Din cercetarile efectuate s-a stabilit faptul ca, la data de 25 iulie, tanarul de 19 ani impreuna cu un minor de 13 ani, in timp ce se aflau intr-un supermarket din municipiul Targu…

- Doi tineri au fost retinuti de catre politistii din orasul Dumbraveni, fiind acuzati ca l-au talharit pe un cioban din Richis, de unde au furat un miel, pe care l-au sacrificat, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, potrivit Agerpres."La data de 7 iunie a.c., politistii din cadrul…