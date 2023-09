Termoficare Constanta angajeaza! Iata ce post este vacant

Stiri pe aceeasi tema

- Obiectul achizitiei il constituie executia operatiunilor de dragaj de intretinere in senal Port Constanta ndash; Port Midia Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit contractul privind dragajul de intretinere in porturile maritime, prin licitatie publica. Obiectul…

- DMC SOILTEST - Laborator analize și incercari in construcții - angajeaza asistent laborant (doamna/domnișoara) in cadrul unitații situate in Targoviște. Cerințe post: - Pregatirea probelor de pamant și a aparaturii de lucru pentru efectuarea determinarilor specifice, conform procedurilor - Spalarea…

- Scopul principal al deciziei premierului este de a pune capat scandalurilor din interiorul Coaliției, astfel incat Guvernul sa se poata concentra pe actul de guvernare, a explicat deputatul Mihai Fifor, președinte PSD Arad. Angajarea raspunderii va separa apele intre cei care susțin reformele și cei…

- Sondaj BestJobs Rata șomajului in randul tinerilor cu varsta cuprinsa intre 15 și 24 de ani este de aproape 22%, potrivit celor mai recente date transmise de Institutul Național de Statistica. Totodata, dintre cei care au un loc de munca, 40% sunt inregistrați in Comerț și Agricultura, chiar daca au…

- Locuri de munca la stat in Alba: Unde se mai angajeaza la buget in aceasta perioada. Condiții necesare In județul Alba, in aceasta perioada sunt cateva locuri de munca la stat vacante, care pot fi ocupate prin concurs. Mai jos puteți vedea lista cu locurile de munca disponibile și ce cerințe exista…

- Trans Bus Buzau angajeaza personal calificat in meseria de conducator auto – categoria D, anunța reprezentanții companiei de transport. Acte necesare pentru selectarea in meseria de conducator auto – categoria D : – Act de identitate, original și copie;– Permis de conducere categoria D;– Certificat…

- BECIUL DOMNESC GRUP S.A, cu punctul de lucru Depozit TURDA, angajeaza Gestionar Marfa. Cerințe:• Studii medii• Seriozitate• Fara cazier Responsabilitați: • Recepția cantitativa și calitativa a marfii• Ordonarea și aranjarea marfurilor in depozit• Pregatirea marfurilor și a comenzilor pentru livrare•…

- 2CONNECT angajeaza Tehnician Mentenanța Punctul de lucru din Turda (str. Campiei, nr. 126A) Cerințe: Studii medii/ postliceale cu profil tehnic; Experiența in activitatea de mentenanța, minim 1 an; Capacitate de