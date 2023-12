Stiri pe aceeasi tema

- Termoenergetica anunta, marti seara, ca mai multe zone din Sectoarele 2 si 3 ale Capitalei sunt fara apa calda si caldura din cauza unei avarii la Magistrala III Sud. ”Din cauza unei avarii produse in cursul acestei dupa-amiezi pe Magistrala III Sud, furnizarea agentului termic pentru apa calda si incalzire…

- Viceprimarul din Sectorul 3, reprezentantul USR Lucian Judele, susține ca nicio firma „caștigatoare” privind lucrarile din Sector nu respecta normele de siguranta, anunțand ca o școala a fost evacuata in urma unui incendiu. Viceprimarul a mai aratat in timpul lucrarilor alarmele de fum sunt oprite.

- Doua autoturisme s-au ciocnit, luni dimineata, in Capitala, in apropiere de Piata Victoriei, respectiv in zona Polizu colt cu Buzesti. Impactul s-a produs la scurt timp dupa ora 8.00.La ora transmiterii acestei stiri, 15 troliebuze erau blocate in trafic Traficul in zona a fost deviat. Politia rutiera…

- Mai multe restrictii de trafic ar urma sa fie impuse duminica, in zona Arenei Nationale, in contextul desfasurarii partidei oficiale de fotbal dintre echipele Romaniei si Andorrei, in cadrul preliminariilor EURO 2024. Potrivit unui comunicat al Brigazii Rutiere, transmis joi Agerpres, pentru buna desfasurare…

- Reprezentanții Termoenergetica spun ca dupa cele 5 zile care au fost necesare pentru a face lucrarile premergatoare pentru modernizarea magistralei care alimenteaza au aparut doua avarii, noul termen pentru remedierea situației fiind 22 septembrie, ora 23.00, scrie hotnews.ro Potrivit aplicației Termoalert,…

- ”Se dezafecteaza si se monteaza doi compensatori, fiind inlocuiti aproximativ zece metri de conducta cu diametrul de 500 mm. Interventiile au fost impuse dupa ce, la controlul efectuat, au fost depistate mai multe defectiuni ale retelei. Aceasta portiune de retea a fost pusa in functiune in anul 1983,…