Stiri pe aceeasi tema

- Din 15 mai, vor incepe lucrarile de refacere si modernizare a strazii Rozelor, motiv pentru care circulatia va fi oprita complet de la intersectia cu strada Matei Basarab pana la intersectia cu strazile Emil Palade si Ion Creanga.Ca rute alternative, in timpul lucrarilor, se va circula in ambele sensuri…

- CITESTE SI Ciuca spune ce niciun politician nu a indraznit: Calitatea invațamantului depinde de calitatea profesorilor 14:31 777 Barbatul care s-a filmat in timp ce loveste cu piciorul in cap o pisica si a postat clipul pe TikTok a fost identificat - Este un tanar de 17 ani din localitate 13:48 152…

- CITESTE SI Termoenergetica anunta lucrari de reparatii la intersectia dintre Calea Calarasi si strada Matei Basarab, furnizarea apei calde fiind sistata in zona 13:37 16 Un muncitor a murit in statia CFR Deva, dupa un accident de munca / Barbatul a fost lovit in zona capului de bratul unui utilaj 13:37…

- Termoenergetica anunta, luni, lucrari de reparatii la intersectia dintre Calea Calarasi si strada Matei Basarab, furnizarea apei calde fiind sistata in zona. Potrivit companiei, reparatiile sunt programate pana in 17 mai, potrivit news.ro.”Lucrari de reparatii realizate in intersectia dintre Calea…

- Primarul capitalei, Nicusor Dan anunta marti ca a lansat in SEAP procedura de achizitie a serviciilor de proiectare si executie pentru reabilitarea retelei primare de termoficare pe o lungime de 7,4 km, parte a obiectivului de investitii ”Modernizare magistrale de termoficare apartinand S.A.C.E.T. Bucuresti”,…

- Primarul capitalei, Nicusor Dan, a anunțat marti, 2 mai, ca a lansat in SEAP procedura de achizitie pentru reabilitarea retelei primare de termoficare din Capitala, care include zonele Colentina - Calea Calarași, pe o lungime de 7,4 km. Valoarea totala este de 166.817.747 lei fara TVA, adica aproximativ…

- In perioada 2 mai – 15 iulie 2023, circulația rutiera va fi inchisa pe strada Corneliu Coposu, din zona sensului giratoriu de la intersecția strazii Gheorghe Doja cu strada Corneliu Coposu, pana la intersecția strazii Corneliu Coposu cu strada Avram Iancu. Aceste restricții vor fi impuse pentru realizarea…

- SC APA CTTA SA ALBA- Sucursala Aiud, informeaza clientii ca in municipiul Aiud, se efectueaza lucrari din cadrul proiectului de modernizare a drumului judetean 107 (Aiud-Bucium Cerbu). Pe parcursul desfasurarii acestora, se va efectua si verificarea tuturor lucrarilor gestionate de catre societatea…