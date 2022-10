Termoenergetica anunță când vom avea căldură în calorifere Claudiu Crețu, director general Termoenergetica, a precizat ca va incepe progresiv incarcarea instalațiilor, dar ca se așteapta la avarii, deoarece sistemul e sensibil. Incepand de azi, 18 octombrie, bucureștenii ar putea avea caldura in calorifere. „Incepem cu școli, gradinițe, spitale. Dureaza in jur de o saptamana incarcarea sistemului. Sistemul e destul de sensibil, ne așteptam la avarii”, a declarat Claudiu Crețu, directorul general al Termoenergetica, la digi24.ro . „In unele blocuri, caldura se va simți mai puțin, in altele mai mult, depinde daca proprietarii au aerisit caloriferele.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

