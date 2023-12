Termo Ploiești achiziționează servicii de intervenție la rețeaua de alimentare cu energie termică V. Stoica In prima parte a lunii ianuarie 2024, Termo Ploiești SRL, operatorul de termoficare al municipiului Ploiești, va deschide ofertele ce vor fi depuse de firmele interesate in cadrul procedurii de achiziție servicii de intervenție la rețeaua de alimentare cu energie termica. Practic, Termo Ploiești pune la bataie 6 milioane de lei pentru remedierea eventualelor probleme ce ar putea sa apara la rețeaua primara sau la cea secundara (de distribuție), in urmatorul an. Printre lucrarile care ar trebui realizate de catre firma ce va fi desemnata caștigatoare se regasesc, potrivit informațiilor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

