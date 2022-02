Stiri pe aceeasi tema

- Finalizarea hidrocentralelor din Defileul Jiului, Dumitra și Bumbești, va fi realizata in urma aprobarii unui proiect de lege. Deputatul de Gorj, Mihai Weber, a declarat ca parlamentarii PSD vor iniția un proiect de lege care vine in favoarea investițiilor incepute inainte de aderarea Romaniei la Uniunea…

- Rareori in istoria recenta un raport se poate dovedi purtator de atatea consecinte nu numai pentru tara, guvernul si primul ministru caruia i se reproseaza actiuni care „au ignorat in mod serios nu numai standardele inalte asteptate din partea celor care lucreaza in inima Guvernului dar si a standardelor…

PMP Turda pune sub semnul intrebarii corectitudinea selecțiilor pentru posturile din Consiliile de Administrație ale societaților subordonate administrației locale, prezentand cazul unui fost...

- Papa Francisc se declara ingrijorat de „tensiunile tot mai mari” privind Ucraina care risca „sa puna sub semnul intrebarii securitatea Europei”. Suveranul Pontif a cerut duminica o zi internaționala de „rugaciune pentru pace” pe 26 ianuarie pentru a opri agravarea crizei din Ucraina.

- Stravechiul obicei al ridicarii crucilor de gheața pentru marea sarbatoare a Bobotezei in comuna Bosanci, pastrat cu sfințenie de peste 120, este pus in acest an sub incertitudine. Temperaturile ridicate inregistrate in ultima perioada au dus la topirea parțiala a gheții pe lacul din localitate, de…

- Testele PCR sunt in continuare eficiente in detectarea noii variante Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, așa cum s-au dovedit și in cazul altor variante, dar in ceea ce privește celelalte tipuri de teste, in special testele antigen rapide, se fac studii care sa evalueze acuratețea lor, a anuntat duminica…

- Semnalul de alarma a fost dat de liderul UDMR Kelemen Hunor și a fost confirmat ulterior de ministrul Sanatații Cseke Attila, dar liderul PSD, Marcel Ciolacu, da asigurari ca saptamana viitoare „vom avea Guvern, iar rectificarea bugetara este o prioritate pentru noi, pentru a rezolva problemele la Sanatate”. …