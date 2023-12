Stiri pe aceeasi tema

- Termenul pentru montarea obligatorie a repartitoarelor de caldura a fost prelungit pana la 31 decembrie 2024 dupa ce Parlamentul a adoptat marti propunerea legislativa pentru imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential, informeaza Ministerul Energiei. “Suntem constienti de provocarile…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, o propunere legislativa care prelungeste termenul pentru montarea repartitoarelor de caldura pana la finalul lunii decembrie a anului viitor. Legea merge la promulgare.

- Termenul pentru montarea repartitoarelor de caldura s-a prelungit cu un an! SANCȚIUNI pentru romanii care nu respecta limita de timp Termenul pentru montarea repartitoarelor de caldura s-a prelungit cu un an! SANCȚIUNI pentru romanii care nu respecta limita de timp Senatul a adoptat marți un proiect…

- Proiectul legii pensiilor va intra in dezbaterea Comisiei pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor luni, 20 noiembrie, potrivit unei decizii a Biroului permanent al forului legislativ. Potrivit unei solicitari adresate Camerei Deputatilor de catre Comisia pentru munca, deputatii comisiei…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede obligatia Politiei de Frontiera de a verifica informatiile din cazierul judiciar in cazul persoanelor care insotesc minori. Proiectul modifica art. 31 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor…

- Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care obliga supermarketurile și hipermarketurile sa monteze case de marcat speciale pentru familiile cu copii mici. Proiectul de lege adoptat miercuri vine in sprijinul familiilor in sensul in care in supermarketuri si hipermarketuri trebuie sa existe…

- Termenul limita pentru montarea repartitoarelor sau a contoarelor pentru caldura se apropie. Contoarele termice sau repartitoarele sunt obligatorii la bloc. Termenul limita este 31 decembrie 2023. Intr-o postare pe pagina sa de facebook, ieri, Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege care modifica prevederi din Codul penal prin care minorul agresor si parintii sai vor avea obligatia sa participe la programele speciale de consiliere psihologica, organizate de serviciile de specialitate publice sau private. Proiectul de…