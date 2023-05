Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul trebuie sa numeasca, in acest an, un nou Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, asta dupa ce mandatul Maiei Banarescu a expirat in data de 8 aprilie 2023. Deputații au creat o Comisie speciala care, in termen de 60 de zile, urma sa selecteze candidații la aceasta funcție. Lucrurile…

- PSD a transmis, miercuri, referitor la proiectul de lege privind prevenirea separarii copilului de familie impotriva caruia AUR a protestat, ca acest partid a votat in unanimitate initiativa legislativa si a publicat in acest sens avizul favorabil la proiect al Comisiei pentru egalitatea de sanse pentru…

- A fost lansat concursul pentru selectarea a trei candidați la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din partea Parlamentului. Persoanele interesate pot depune dosarul pentru a participa la concurs pana pe data de 5 mai 2023, ora 14:00. La ședința de astazi, membrii Comisiei juridice,…

- Presedintele interimar al Senatului - vicepreședinta PNL Alina Gorghiu a anuțat ca „este binevenita propunerea de infiintare, la nivelul celor doua camere ale Parlamentului, a unei Comisii parlamentare comune pentru drepturile copiilor”.„Realitatea arata ca sunt prea multi tineri, copii, care nu-si…

- Un nou concurs pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, din rindul societații civile, a fost lansat, astazi, de Comisia juridica, numiri și imunitați. Termenul limita de depunere a dosarelor pentru candidați este 5 mai 2023, ora 14.00. Despre aceasta a anunțat Consultantul…

- Un nou concurs pentru funcția de judecator in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), din randul societații civile, a fost lansat, joi, 6 aprilie, de Comisia juridica, numiri și imunitați, a Parlamentului. Termenul limita de depunere a dosarelor pentru candidați este 5 mai 2023, ora 14.00.…

- Candidații la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului vor fi selectați de catre o comisie creata joi, in Parlament. Astfel, comisia va avea șase membri, reprezentanți ai Comisiei drepturile omului și relații interetnice și ai Comisiei juridice, numiri și imunitați, in baza principiului…

- Parlamentul va numi, in acest an, un nou Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, asta dupa ce mandatul Maiei Banarescu va expira in data de 8 aprilie curent. Deputata PAS Olesea Stamate a inregistrat, in data de 6 martie, o inițiativa legislativa privind constituirea Comisiei speciale pentru…