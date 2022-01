Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a anuntat ca va fi prelungit cu doua saptamani termenul e depunere a cererilor de bursa, respectiv pana pe data de 14 februarie, si nu pana pe 7 februarie, asa cum anuntase cu o seara inainte ministrul Sorin Cimpeanu. Totodata, ministerul a subliniat ca elevii din mediul rural,…

Elevii obtin bursa pe baza mediei din anul scolar precedent

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca va fi prelungit cu o saptamana termenul de depunere a dosarelor pentru obtinerea burselor scolare, pana pe data de 7 februarie, precizand ca a luat aceasta decizie deoarece au fost probleme la componenta dosarului. Sorin Cimpeanu a fost intrebat,…

- Cat de mari vor fi bursele pentru elevii din Alba Iulia și cați vor beneficia de ele. Cea mai mare bursa va ajunge la 500 de lei Valoarea burselor acordate elevilor din Alba va crește de doua ori și jumatate și de asemenea va crește și numarul celor care vor beneficia de ele. Este vorba despre elevii…

- Zeci de elevi, veniți tocmai de la Constanța, au protestat in fața Ministerului Educației. Sunt nemulțumiți de modificarea criteriilor de acordare a burselor și spun ca odata cu aceasta noua prevedere, peste 700 de mii de școlari iși vor pierde bursele."Asociatiile de elevi au protestat cu privire la…

- Elevii, protest la Ministerului Educatiei din cauza burselor de merit Foto: Arhiva. La București, un nou protest astazi în fața Ministerului Educației fața de modificarea criteriilor de acordare a burselor de merit pentru elevii de gimnaziu și de liceu. Câteva zeci de tineri…

- Odata cu publicarea noilor criterii de acordare a burselor din invațamantul preuniversitar, cuantumul burselor a fost dublat, dar pragurile de acordare au fost modificate. Bursele de merit, de pilda, se acorda elevilor cu medii de minim 9,50, fața de 8,50 ca pana acum, iar bursele de studiu se acorda…

- Anunțul a fost facut vineri, 5 noiembrie, de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Totodata, Ministerul Educației a transmis catre școli și licee lista tezelor care vor ramane obligatorii pentru elevi, dupa decizia de a reduce numarul acestora pe semestrul I.„Am transmis in teritoriu catre Inspectoratele…