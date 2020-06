Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Parlamentului se va reuni in 17 iunie pentru a se pronunta asupra numirilor in mai multe posturi din ASF, CNCD, ANRE, Consiliul Legislativ si Curtea de Conturi - institutii subordonate forului legislativ, au decis, marti, Birourile permanente reunite.Astfel, la CNCD urmeaza sa fie numiti…

- Plenul Parlamentului se va reuni in 17 iunie pentru a se pronunta asupra numirilor in mai multe posturi din ASF, CNCD, ANRE, Consiliul Legislativ si Curtea de Conturi - institutii subordonate forului legislativ, au decis, marti, Birourile permanente reunite. Astfel, la CNCD urmeaza sa fie numiti 6 membri…

- Birourile reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au aprobat marti scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis prin care informeaza Parlamentul ca a aprobat participarea Armatei Romaniei cu forte, mijloace si echipamente la doua misiuni de asistenta umanitara in Republica Moldova si Statele Unite…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au aprobat, marti, solicitarea PSD-ALDE-Pro România de constituire a unei comisii de ancheta pentru "Operațiunea Sparanghel", vizând acțiunile autoritaților în contextul plecarii unui numar mare de români…

- Comisiile Juridice ale Senatului și Camerei Deputaților au aprobat, miercuri, textul Hotararii pentru incuviințarea prelungirii starii de urgența cu inca 30 de zile pe teritoriul Romaniei. Suplimentar, in proiectul programat la vot final pentru joi in plenul reunit al Parlamentului, apar o serie…

- Deputatii si senatorii vor vota joi, la plenul reunit al Parlamentului, printr o aplicatie informatica ce presupune accesarea unei adrese web si actionarea butonului de pe ecran corespunzator optiunii de vot, iar dezbaterile vor avea loc prin sistemul de teleconferinta, potrivit agerpres.Birourile permanente…

- Presedintele PNL, premierul interimar Ludovic Orban, a afirmat, luni, ca "sub nicio forma" ministrii Cabinetului Citu care au primit aviz negativ in comisiile parlamentare nu vor fi schimbati din Guvern.El a fost intrebat daca se ia in calcul schimbarea ministrilor din Guvernul Citu care au primit aviz…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au declanșat procedurile pentru numirea a 6 membri ai Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). Printre mandatele care expira este chiar al șefului CNCD, Asztalos Csaba, susținut de UDMR. Urmeaza ca…