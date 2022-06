Termenele din Programul „Tomata”, prelungite Guvernul a aprobat prelungirea perioadei de valorificare a producțiilor realizate prin Programul „Tomata”. Noul termen este 1 iulie, in loc de 10 iunie, cum fusese prevazut inițial. Totodata, a fost modificat și termenul pentru depunerea documentelor justificative pentru ciclul I de producție, acesta urmand a fi data de 30 august inclusiv, fața de 30 iunie, cum era stabilit inițial. „Temperaturile scazute din primavara au creat o serie de dificultați legumicultorilor inscriși in Programul Tomata. Plantele și-au incetinit dezvoltarea, iar fermierii au fost nevoiți sa investeasca mai mult in sistemele… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldeilfov.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii au aprobat HOTARAREA DE GUVERN privind modificarea Hotararii Guvernului nr.148/2022 pentru aprobarea Programului de sustinere a productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2022, prin acest act normativ fiind prelungit termenul de valorificare a producțiilor realizate prin „Programul…

- Guvernul a aprobat astazi, prin hotarare, prelungirea perioadei de valorificare a producțiilor realizate prin Programul "Tomata". Astfel, noul termen este 1 iulie, in loc de 10 iunie, cum fusese prevazut inițial, transmite Ministerul Agriculturii.

- Guvernul a aprobat in Ședința de Guvern din 8 iunie 2022 prelungirea perioadei de valorificare a producțiilor realizate prin „Programul Tomata” pana la 1 iulie, in loc de 10 iunie, cum fusese prevazut inițial. De asemenea, prin acest act normativ se modifica și termenul pentru depunerea documentelor…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnooiu, anunta, luni, masuri de sprijin pentru legumicultorii inscrisi in Programul Tomata, fiind supus dezbaterii un proiect care prevede prelungirea perioadei de valorificare a productiei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Perioada de valorificare a producțiilor realizate prin „Programul Tomata” ar putea sa fie prelungita pana la 1 iulie, in loc de 10 iunie, cum fusese prevazut inițial, informeaza Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, care a elaborat un proiect de act normativ in acest sens. „Sunt in permanent…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu a declarat, joi, dupa sedinta de Guvern, despre ordonanta care prevede sprijin pentru sectorul agricol, ca pe cele trei sectoare au fost alocate 170 de milioane de lei pentru sectorul bovin, 167 de milioane lei pentru crescatorii de suine si 116 milioane lei…

- Joi, 24 martie 2022, Parlamentul European a votat un plan de acțiune UE privind securitatea alimentara in contextul razboiului din Ucraina, anunța europarlamentarul roman Carmen Avram (S&D), membra in Comisia AGRI. Astfel, Parlamentul European a respins, din nou, solicitarea extrema de a fi redus numarul…

- Guvernul a finalizat toata legislatia cu privire la acordarea tichetelor de vacanta din acest an, iar institutiile publice pot incepe sa le emita, a afirmat, marti, ministrul Turismului, Daniel Cadariu, intr-o conferinta de profil. „Din punctul nostru de vedere, al ministerului, noi ne-am facut treaba…