Termen amânat: Declaraţia unică se va putea depune până pe 25 mai 2020 (Economic) Guvernul a decis marti prorogarea termenului pana la care contribuabilii persoane fizice trebuie sa depuna declaratia unica privind impozitul pe venit si contributii sociale de la 15 martie pana la 25 mai 2020. „S-a aprobat prorogarea termenului pana la care contribuabilii persoane fizice trebuie sa isi indeplineasca obligatiile declarative si de plata a impozitului pe venit si ale contributiilor sociale, a formularului declaratie unica privind impozitul pe... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

- ANAF a pus in dezbatere publica un proiect de ordin prin care modifica declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, in urrma aparitiei unor schimbari in Codul Fiscal. Dispozitiile au vizat, in principal, modificarea procentului din impozitul pe…