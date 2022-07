Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal izbucnit dupa un accident banal de circulatie a culminat cu o crima. S-a intamplat miercuri seara, in Bacau, dupa ce un sofer a acrosat oglinda unei dube. Insotit de pasagerul din dreapta, soferul masinii de marfa a coborat si l-a lovit pe barbatul de 53 de ani pana cand acesta s-a prabusit.…

- O crima infioratoare a avut loc astazi in Bacau, dupa un conflict in trafic. Un barbat de 53 de ani a lovit oglinda retrovizoare a altui autoturism in timp ce se afla la volan. Ulterior a inceput un scandal imens, iar pana la crima a mai fost doar un pas.

- Doi șoferi din Galați s-au luat la bataie in trafic pe o strada din oraș, iar pentru calmarea lor a fost nevoie de intervenția poliției. Șoferii de 34, respectiv 44 de ani si-au impartit pumni si picioare in trafic, sub ochii ingroziti ai trecatorilor. Scandalul ar fi pornit pe fondul unui conflict…

- Un accident șocant a avut loc in urma cu puțin timp pe o șosea din Baia Mare. Un copil de cinci ani a traversat fara sa fie insoțit sau sa se asigure, moment in care a fost lovit in plin de un autoturism condus de o tanara in varsta de 25 de ani. Ulterior, șoferița a fost la un pas sa fie linșata.

- Un tanar va avea la dispozitie aproape 7 ani sa regrete un gest facut la manie. Acesta a provocat un scandal pe care a considerat necesar sa-l transeze cu lama cutitului. Gestul i-a atras o condamnare pentru tentativa la omor, indulcita doar putin in apel. In varsta de 25 de ani la data comiterii faptei,…

Doua persoane au murit și alte doua victime au ajuns la spital in urma unui accident produs sambata in județul Bacau, anunța mediafax.

- Accident rutier la Sebeșel. Un biciclist a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina, in zona unei treceri de pietoni Un accident rutier s-a produs vineri seara, in localitatea Sebeșel din comuna Sasciori. Un biciclist a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa strada,…

Polițiștii aradeni au gasit, in noaptea de vineri spre sambata, un barbat decedat pe o strada din localitatea Dorobanți, iar ancheta a scos la iveala ca acesta a fost victima unui accident rutier.