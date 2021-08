Teribilismul l-a costat viața. Un tânăr a făcut stand-up paddle fără să știe să înoate Un adolescent de 17 ani, aflat in vacanța la Mamaia a luat o decizei care i-a fost fatala. Incantat de sportul nautic, tanarul a luat o placa și o vasla ca sa faca stand up paddle, insa nu a facut fața valurilor. Stand-up paddle este un sport nautic, tot mai practicat și de tinerii din […] The post Teribilismul l-a costat viața. Un tanar a facut stand-up paddle fara sa știe sa inoate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

