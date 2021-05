Stiri pe aceeasi tema

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti.La data de 4 mai a.c., in jurul orei 02.20, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 51 de ani, care a condus un autoturism pe strada Cpt. Dobrila Eugeniu din municipiul Constanta, in timp ce se afla sub influenta bauturilor…

- Au urcat la volan sub influența alcoolului. Șaizeci și șapte șoferi au fost depistați de oamenii legii conducand in stare de ebrietate. Unul dintre aceștia avea o concentrație de alcool de 1,40 mg/l in aerul expirat.

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Șoferi din Alba, prinși de catre polițiști beți la volan sau avand dreptul de a conduce suspendat Polițiștii din Alba au depistat in trafic mai mulți șoferi care au pus in pericol siguranța in trafic, avand carnetul de conducere suspendat sau conducand sub influența…

- Un accident rutier a avut loc cu puțin timp in urma, pe strada Petru Maior. In urma coliziunii a doua mașini, o persoana a fost transportata la spital. Accidentul rutier a avut loc pe strada Petru Maior, din Bistrița. Un șofer din Bistrița in varsta de 67 de ani nu a acordat prioritate unei mașini cu…

- Mai multe accidente rutiere s-au produs, miercuri dimineața, din cauza condițiilor meteo dar și a drumurilor necurațate din Prahova, informeaza observatorulph.ro Pe pagina de Facebook Info Trafic Prahova au fost postate imagini cu mașini ieșite in decor in zonele Plopeni și Cocoraștii Misli.…

- Comisia Europeana dorește sa impuna noi reguli privind emisiile Euro 7 pentru autoturisme, autoutilitare, camioane și autobuze. Concret,aceste reguli ar putea reprezenta… sfarșitul motoarelor cu ardere interna incepand cu anul 2025.

- Pe 12 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au pus in executare 19 mandate de percheziție, la locuințele unor persoane și la sediile unor societați comerciale de pe raza județului Argeș.…

- Dimineața nefasta pentru doi maramureșeni din satul Tulghieș, comuna Mireșu Mare. Oamenii și-au distrus autoturismele in urma unor lucrari pe ulițele satului, care au fost lasate de izbeliște. Unul dintre aceștia iși ducea fetița la gradinița, cand a nimerit cu autoturismul intr-o groapa din care nu…