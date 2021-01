Stiri pe aceeasi tema

- „Presedintele USR Sulina si-a dat demisia din functie in urma comentariilor la adresa lui Ivan Patzaichin. Regret comentariile facute de Mirel Constantin la adresa lui Ivan Patzaichin, ele nu reprezinta pozitia aliantei. Munca lui Ivan Patzaichin a inspirat generatii intregi si este un exemplu pentru…

- Ivan Patzaichin a anunțat ca se retrage din grupul consultativ alcatuit la initiativa USR PLUS in vederea stabilirii viitorului guvernator al Deltei Dunarii. Sportivul se arata surprins de „violenta atacurilor” lansate la adresa sa pe acest subiect. „Cred foarte tare in ideea de a decide transparent,…

- Candidatii PSD la alegerile parlamentare au fost votati duminica de cei mai multi alegatori din judetul Tulcea, obtinand 32% si sunt urmati la o diferenta de circa 500 de voturi de cei ai PNL, cu 29%, potrivit numaratorii paralele efectuate de organizatia judeteana a liberalilor. Presedintele filialei…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca liberala Alina Gorghiu este cea care l-a convins pe senatorul social-democrat Ion Ganea sa nu participe la sedinta Biroului permanent, pentru ca proiectul de lege care prevede ca Parlamentul stabileste data alegerilor sa nu intre pe ordinea de zi a Senatului.…