Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii bucureșteni au controlat vineri mai multe cluburi, terase, piețe, restaurante din Capitala, pentru a verifica respectarea masurilor pe durata starii de alerta. In urma controalelor, polițiștii au dat amenzi in valoare de aproape 175.000 de lei.

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in perioada 26-28 iunie, politistii mai multe actiuni punctuale, pe raza municipiului Cluj-Napoca.Actiunile au avut drept scop verificarea respectarii normelor legale impuse pe perioada starii de alerta, la terase si baruri. De asemenea, politistii au actionat pentru…

- Politistii au verificat, in ultimele trei zile, respectarea normelor legale impuse pe perioada starii de alerta la terase, baruri, plaje, cluburi in aer liber, fiind aplicate amenzi de peste 443.000 de lei. Verificarile au vizat in special transportul in comun si activitatile de divertisment.…

- Amenzi de 143.000 de lei aplicate mai multor cluburi și terase din Capitala. Politistii din București au descoperit nereguli la mai multe cluburi, terase, baruri si restaurante. Activitatea unei societati comerciale a fost suspendata. Potrivit unui comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului…

- Politisti de la DGPMB au descoperit nereguli la mai multe cluburi, terase, baruri si restaurante din Capitala, fiind aplicate amenzi in valoare totala de peste 143.000 de lei, iar activitatea unei societati comerciale a fost suspendata. Potrivit unui comunicat al DGPMB, transmis AGERPRES, in cursul…

- Polițiștii bucureșteni au descoperit mai multe nereguli la mai multe cluburi, terase, baruri și restaurante din Capitala, au aplicat amenzi de peste 143.000 de lei, iar activitatea unei societați comerciale a fost suspendata.Ieri a fost desfașurata o acțiune in vederea verificarii respectarii masurilor…

- Sambata seara, imaginile filmate in parcul Herastrau din nordul Capitalei au starnit controverse. Dupa lasarea serii, cetațenii s-au dus direct in parcul Herastrau unde s-a creat aglomerație. Regulile de distanțare sociala au fost ignorate, iar oamenii s-au inghesuit la cozi in fața unor terase in sistem…

- Politistii locali au intervenit si au descoperit un adevarat magazin universal la apartamentul femeii. "O femeie de 73 de ani a patentat un nou stil de antreprenoriat: buticul "la inațime". La etajul 9 al unui bloc din Capitala, doamna transformase un apartament in magazin cu de toate. Dar…