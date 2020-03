Terapie Shockwave pentru recuperare, la Phoenix Medicover Centrul Medical Phoenix Medicover este deja cunoscut Oltenia pentru baza de tratament complexa destinata recuperarii medicale. Aici ajung pacienti din intreaga regiune, atrasi de posibilitatea unei ingrijiri medicale la standarde europene, cu costuri minime. Clinica are contract cu Casa pentru Asigurari de Sanatate (CAS), asadar numai sporul de confort trebuie acoperit de cei internati. Procedurile diverse, pregatirea cadrelor medicale si atitudinea ireprosabila a echipei Phoenix sunt cartea de vizita care ii determina pe tot mai multi oameni sa aleaga acest centru pentru recuperarea medicala.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

