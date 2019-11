Stiri pe aceeasi tema

- George Boran are 20 de ani și este din Caraș Severin. A trait în Spania de la 3 ani, dar a ales sa se întoarca în România la vârsta majoratului. Și-a dorit mult sa fie polițist. Visul i s-a împlinit în aceasta toamna. George Boran a absolvit Școala…

- Lista scurta a celor ramași in competiție numara 3.000 de firme. Firma din Oradea e caștigatoare la nivel național și va reprezenta Romania. Compania de IT Qubiz, cu birouri in Oradea si Cluj-Napoca, a fost desemnata, pentru al doilea an consecutiv, castigatoarea categoriei The Workplace and People…

- Compania feroviara austriaca de stat – OBB – introduce al doilea tren internațional intre Romania și Austria. Primul tren expres intre cele doua țari a fost pus in circulație in decembrie 2018 și face legatura intre Cluj Napoca și Viena. Noul tren va pleca din Satu Mare cu destinația Viena, informeaza…

- Daca unii elevi nu frecventeaza scoala, atunci vine scoala la ei. Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea de documentare, marchiza laterala pentru…

- Din ce in ce mai mulți angajatori se implica in demersurile Inspectoratului Școlar Județean Cluj de atragere a tinerilor spre clasele de invațamant dual. Compania farmaceutica Terapia va incepe din acest an sa pregateasca elevi pe care ulterior sa ii angajeze.

- Generația care iși negociaza cel mai bine salariul. Bucureștiul nu mai este orașul in care se caștiga cele mai mari lefuri Cele mai mari salarii din Romania platite specialistilor sunt castigate de tinerii care au intre 25 si 34 de ani, conform unui studiu Mercer, prezentat marți. Acelaşi studiu…

- Sunt pregatite 765 de locuri (dintre care 22 de locuri speciale pentru rromi și 10 pentru alte minoritați) la Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina și pe 162 de locuri (dintre care 3 sunt locuri speciale pentru rromi și 3 pentru minoritați), la Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan”…