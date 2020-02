Teoria conspirației despre coronavirus: Statele Unite acuză trolii ruși că alimentează o psihoză globală Mii de conturi de pe retelele Twitter, Facebook si Instagram asociate cu Rusia ar raspandi dezinformare antiamericana in legatura cu coronavirusul aparut in China, au declarat pentru France Presse responsabili ai SUA, scrie Agerpres. Teoriile difuzate online includ ideea ca virusul a fost creat de SUA pentru a "purta un razboi economic impotriva Chinei", ca este vorba de o arma biologica inventata de CIA sau ca face parte dintr-o strategie occidentala de "mesaje anti-China". Potrivit acestor responsabili, citati sambata de AFP, campania de dezinformare si propagare de teorii ale conspiratiei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

