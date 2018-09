Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis nu participa la discuțiile cu ministrul Justiției și cel al Finanțelor privind rectificarea bugetara, Tudorel Toader și Eugen Teodorovici fiind primiți de doi consilieri prezidențiali, Mihaela Ciochina si Cosmin Marinescu.In cursul zilei de ieri, președintele Klaus…

- Presedintele Klaus Iohannis ar urma sa se intalneasca joi cu ministrii Finantelor si Justitiei pentru discutii pe tema rectificarii bugetare, in contextul in care Guvernul a adoptat proiectul de rectificare bugetara in absenta unui aviz al CSAT si in care invitatia la consultari a fost adresata premierului…

- „Simple precizari: Maine voi da curs invitației de a merge la Cotroceni. La Cotroceni nu voi discuta despre propunerea pentru funcția de procuror-șef DNA. La orele 13.00, propunerea pentru procuror-șef DNA va fi anunțata pe www.just.ro și transmisa secției pentru procurori din…

- UPDATE Guvernul a adoptat, in ciuda opozitiei lui Klaus Iohannis, proiectul rectificarii bugetare, deoarece, spune premierul, Executivul și-a indeplinit obligația de a cere aviz de la CSAT. "Soluţia aleasă de Guvern este să meargă mai departe cu adoptarea rectificării…

- Premierul Irlandei, Leo Varadkar, va fi primit la Palatul Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis la ora 12.30, iar la 13.30 cei doi oficiali vor sustine declaratii de presa comune. Conform Administratiei Prezidentiale, pe agenda de discutii figureaza subiecte legate de relatiile bilaterale,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru numirea in functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a lui Oliver-Felix Banila pe o perioada de trei ani, a informat Administratia Prezidentiala. Pe 11 iunie, ministrul…

- "Legile Justiției au devenit cel mai dezbatut subiect public de cand PSD a venit la guvernare. Suntem intr-o situație delicata. Și asta din cauza modului in care coaliția majoritara a știut sa legifereze intr-un mod lipsit de transparența. Au legiferat cum au dorit și, cum am spus și acum cateva…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila. Marti, Administratia Prezidentiala a informat ca seful statului a invitat-o pe Viorica Dancila la Palatul Cotroceni pentru discutii si ca intalnirea cu premierul va avea loc miercuri dimineata. Purtatorul…