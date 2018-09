Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul "cat platești, atat primești" ar putea sa se aplice curand și in Romania. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat, vineri, ca se ia in calcul și gandirea unui sistem de pachete de servicii medicale diferențiate in funcție de contribuția ficaruia la asigurarile de sanatate. …

- "In functie de cat platesti pe CASS, sa ai facute mai multe variante, pachetul 1, pachet de baza, ai un alt venit la care se plateste CASS, deci implicit o contributie mai mare, atunci ai al doilea pachet, cu alt tip de servicii, asta cred ca e sistemul logic", a afirmat vineri Eugen Teodorovici, potrivit…

- Servicii publice de sanatate in functie de plata CASS, aceasta este propunerea ministrului de finante, social-democratul Eugen Teodorovici. El spune ca este normal sa existe pachete de servicii diferentiate in functie de cat cotizeaza fiecare la...

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, considera ca este normal sa existe mai multe pachete de servicii medicale, iar cetatenii sa aiba acces la ele in functie de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). "In functie de cat platesti pe CASS, sa ai facute mai multe variante,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, duminica seara, ca printre modificarile continute in legile securitatii nationale este una care pune in discutie posibilitatea ca serviciile sa nu mai poata avea firme sub acoperire.

- SOLICITARE… Sindicalistii din Sanatate au solicitat Guvernului si Parlamentului Romaniei introducerea echitatii in sistemul de pensie prin luarea in considerare, la calculul stagiului de cotizare, a intregului timp de lucru al salariatilor, inclusiv a celui corespunzator normelor prin cumul, respectiv…

- Romanii si firmele cu datorii la stat ar putea scapa din nou de o parte din ele. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, spune ca amnistia fiscala este o opțiune la care se lucreaza in acest moment la nivelul ministerului si ca decizia urmeaza sa fie discutata in Coalitie si

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca Ministerul Finantelor a propus scaderea la 3 milioane de euro, de la 10 milioane de euro, a plafonului minim de investitii necesar pentru ca o companie sa poata beneficia de ajutor de stat. Masura a fost propusa pentru a permite companiilor mici,…