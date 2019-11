Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, sustine ca, inca din primele trei zile la Palatul Victoria, Guvernul Orban, "echipa de majorete a lui Klaus Iohannis", a inceput cu taieri de salarii, scumpirea medicamentelor, concedieri in masa si noi taxe, confirmand ceea ce PSD a anuntat de mult. "Inca din primele…

- "Astazi, dupa trei zile de guvernare, asa-zisa guvernare, putem sa vedem trei zile in care se instaleaza guvernul. Deci, 16 insi care stau in coltul mesei la guvern, parca stingheri, nu stiu ce au de facut. Trei zile in care ei instaleaza ministri, prim-ministrul Orban altceva nu stie decat sa instaleze…

- Viorica Dancila anunta ca parlamentarii PSD care au votat Guvernul Orban vor fi exclusi din partid. Presedintele PSD afirma ca social-democratii vor face cea mai dura opozitie la Guvernul Orban, pe care il numeste "guvernul-ghilotina"."De astazi, Partidul Social Democrat intra in mod oficial…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a reacționat dupa ce Romania TV a difuzat imagini in care mamele celor doua fete disparute de la Caracal, Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, iși exprima suferința prin care trec. Edilul a fost intrebat de ce a ajuns Romania in situația in care nimeni…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, sustine ca expresia „unde nu-i cap, vai de picioare” se dovedeste atat de prezenta in lupta politica de azi si compara opozitia cu un balaur cu mai multe capete, care „s-a zvarcolit sa darame guvernul PSD”.

- Presedintele american Donald Trump a salutat joi seara acordul de incetare a focului anuntat in Siria, explicand ca el a decis cu buna stiinta sa-i lase pe turci si kurzi sa se lanseze in aceasta batalie feroce, pentru ca acestia erau "ca niste baietandri" care aveau nevoie "sa se incaiere", informeaza…

- Lansarea candidaturii Vioricai Dancila a prilejuit noului centru de putere din partid sa isi arate influenta. Dupa ce PSD a pierdut guvernarea, conducerea PSD este fortata, din interior, sa se retraga. Iar noul nucleu de forta il reprezinta Paul Stanescu, Marcel Ciolacu si Gabriela Firea. Gabriela Firea…

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a anuntat, joi, la Adunarea Delegatiilor UDMR Mures, ca Uniunea a adunat 269.422 de semnaturi pentru sustinerea candidaturii lui Kelemen Hunor la Presedintia Romaniei, potrivit Agerpres.Citește și: Victor Ponta a EXPLODAT la adresa PSD, dupa…