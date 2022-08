Teodora Marcu, fosta concurenta de la „Insula iubirii”, a nascut. Ea a confirmat vestea cea mare pe una dintre rețelele de socializare. Așteptarea a luat sfarșit, iar Teodora a putut sa iși stranga in brațe bebelușul. Fosta concurenta de la „Insula iubirii”, sezonul, a nascut o fetița perfect sanatoasa. Teodora și Alex au devenit parinți pentru prima data și sunt in culmea fericirii. A adus pe lume bebelușul in urma cu cateva zile, dar nu a postat inca nicio fotografie cu fiica sa. Teodora a confirmat ca a nascut, dupa ce un fan a intrebat-o. VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 7 Teodora și Alex au plecat…