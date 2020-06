Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a venit miercuri, la Parlament, pentru a se intalni cu presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Potrivit unor surse, Arafat doreste sa il convinga pe presedintele Camerei Deputatilor de necesitatea prelungirii starii de alerta. Aceleasi…

- Consiliul Investitorilor Straini - FIC din Romania a donat 700.000 de lei catre Crucea Rosie Romana, pentru dotarea cu echipamente medicale a spitalelor din tara aflate in prima linie in lupta cu COVID-19. Conform unei postari de pe pagina de Facebook a Crucii Rosii, fondurile au fost…

- Laurentiu Tent a fost revocat din functia de presedinte al Casei Nationale de Pensii Publice, potrivit unei decizii a premierului Ludovic Orban, publicata luni in Monitorul Oficial. Incepand de luni, atributiile presedintelui Casei Nationale de Pensii sunt preluate de Tomita Murgoci, secretar…

- Ionel Paul Oprea a fost numit secretar de stat la Ministerul Sanatatii, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata marti in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivascu)

- Trei politisti de la Sectia 19 se afla in izolare, dupa ce au intrat in contact cu un lucrator dintr-o alta structura a MAI, care a fost confirmat pozitiv. La sediul Sectiei 19 de Politie se efectueaza dezinfectia, informeaza Biroul de presa al Politiei Capitalei. "Activitatea…

- RABLA 2020. Potrivit unui comunicat al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule (DRPCIV) transmis AGERPRES, avand in vedere masurile dispuse la nivel national privind limitarea sau incetarea temporara a activitatii cu publicul, pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2,…

- Mai multe concerte ale formatiilor artistice ale Centrului National de Arta "Tinerimea Romana" pot fi regasite pe canalul de Youtube al centrului, anunta, miercuri, pe Facebook, Ministerul Culturii. "Pe canalul de Youtube al Centrului National de Arta 'Tinerimea Romana'…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a anuntat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca va exista un interval orar in care persoanele in varsta de peste 65 de ani vor putea iesi din casa pentru a se putea aproviziona cu produsele necesare. "Va exista un interval orar in care pensionarii se vor putea deplasa.…