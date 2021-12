„Cei peste 200 de milioane de euro imparțiți acum de Guvernul Romaniei din Fondul de Rezerva au ajuns exclusiv la primarii PSD, PNL și UDMR, asta in ciuda faptului ca și administrațiile conduse de primari USR au nevoi urgente ce țin de sanatatea publica, de dezvoltare sau de acoperirea unor cheltuieli generate de venirea sezonului rece. Totuși, modul in care s-au imparțit banii demonstreaza ca șefii in actuala coaliție sunt pesediștii, deoarece catre ei s-au dus majoritatea resurselor financiare”, atrage atenția deputatul USR, Teodor Lazar. Deputatul USR de Bacau arata ca alocarile…