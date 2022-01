Stiri pe aceeasi tema

- Mateo este un copil de isprava, care ieri a implinit 6 ani. Pentru ca este pasionat de uniforma de poliție dar și de tot ce ține de forțele de ordine: mașini inscripționate, mașini cu sirene, arme de tot felul de jucarie, pijamale cu aceeași tematica, scuturi și tot felul de ”mijloace din dotarea” polițiștilor,…

- A disparut de cațiva ani buni din lumina reflectoarelor și se pare ca și-a abandonat și cariera muzicala, insa Nicolae Guța pare sa fie mai fericit și mai implinit ca niciodata. Zilele trecute și-a sarbatorit ziua de naștere, organizand o petrecere de proporții. Iata imagini unice de la ziua de naștere…

- Ion și Raluca formeaza un cuplu deosebit, iar dupa mult timp in care cei doi au format o relație, concurentul a decis sa o ceara in casatorie. Un val de lacrimi și emoții a avut loc in platoul emisiunii Xtra Night Show. Evenimentul a fost foarte important pentru fiecare dintre cei doi. Iata cum au petrecut…

- Rita Mureșan iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta a implinit varsta de 49 de ani, motiv pentru care a primit numeroase mesaje de la marea sa comunitate de pe rețelele de socializare. Artista a marturisit ca, din nefericire, nu a putut petrece cu cele doua fiice ale sale, asta deoarece ambele…

- Așa cum au obișnuit publicul in ultimele luni, Kourtney Kardashian și Travis Barker și-au transmis dragostea fara rețineri, iar, de data aceasta, ocazia a fost ziua de naștere a muzicianului. Sora lui Kim Kardashian nu s-a sfiit sa-i faca o declarație siropoasa logodnicului ei.

- Fara doar și poate unul dintre cele mai apreciate cupluri de la Mireasa pentru fiul meu a fost cel format din Andrei și Cristina Rotaru. Cei doi au implinit recent 8 ani de relație, iar fostul concurent i-a facut o surpriza partenerei sale, dar și prietenilor virtuali.

- Andrada și Victor au sarbatorit doua luni de relație și au aflat ieri in timpul emisiei live cand au inceput sa formeze un cuplu. Și-au amintit cu drag de tot ceea ce s-a intamplat intre ei.