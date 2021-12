O intamplare care a fost la un pas sa se termine tragic s-a petrecut miercuri, 1 decembrie 2021, intr-o localitate din judetul Olt. Un barbat a incercat sa se sinucida, transmitand totul pe contul sau de socializare. L-a salvat seful de post din localitate. Intamplarea a avut loc in localitatea Nicolae Titulescu din judetul Olt. […] The post Tentativa de sinucidere transmisa in direct pe Facebook: „Ba, imi pare rau!“ - VIDEO first appeared on Ziarul National .