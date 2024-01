Stiri pe aceeasi tema

- O noua campanie de mesaje false, transmise in numele Fiscului, prin care contribuabilii sunt rugati sa furnizeze informatii privind facturile emise in sistemul e-Factura pentru societatile pe care le administreaza sau la care lucreaza, se deruleaza in prezent, avertizeaza Agentia Nationala de Administrare…

- O noua campanie de mesaje false, transmise in numele Fiscului, prin care contribuabilii sunt rugati sa furnizeze informatii privind facturile emise in sistemul e-Factura pentru societatile pe care le administreaza sau la care lucreaza, se deruleaza in prezent, avertizeaza Agentia Nationala de Administrare…

- In ultimele zile, in Romania a aparut o noua metoda de inșelatorie pe Facebook. Infractorii din online au pus la cale o alta strategie prin care incearca sa lasa cetațenii fara cont sau chiar fara bani. Țintele principale ale hackerilor sunt persoanele care au pagini oficiale. Acestea primesc mesaje,…

- Reprezentantii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) au atentionat in legatura cu o noua campanie de mesaje false, transmise in numele institutiei, prin care contribuabililor le sunt solicitate „Fisele Client si Fisa Furnizor, daca este cazul, pentru facturile emise si primite in luna…

- ANAF atenționeaza asupra unei campanii de mesaje false, transmise in numele instituției, prin care contribuabililor li se solicita ”Fișele Client și Fișa Furnizor (daca este cazul) pentru facturile emise și primite in luna curenta, pentru verificarea setarilor in sistemul eFactura”.Evident ca acest…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala atentioneaza cu privire la o noua campanie de mesaje false, transmise in numele institutiei, prin care contribuabililor li se solicita „Fisele Client si Fisa Furnizor (daca este cazul) pentru facturile emise si primite in luna curenta, pentru verificarea setarilor…

- „Evident ca acest mesaj nu este transmis de ANAF si recomandam sa nu se dea curs unor astfel de solicitari! Reiteram urmatoarele: – nu deschideti aceste emailuri; – nu accesati documentele anexate sau linkurile din continut; – nu transmiteti bani catre conturile mentionate!”, precizeaza comunicatul…

- ANAF atenționeaza asupra unei campanii de mesaje false, transmise in numele instituției, prin care contribuabililor li se solicita ”Fișele Client și Fișa Furnizor (daca este cazul) pentru facturile emise și primite in luna curenta, pentru verificarea setarilor in sistemul eFactura”.