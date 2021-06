Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-a intamplat in orașul Severodonetsk din Ucraina. Mașina sub care spionul rus a vrut sa puna bomba este a șefului Institutului Militar de Cercetare din Harkov. Ofițerii de contrainformații din Ucraina l-au prins la timp pe spionul rus. Acesta lucreaza pentru milițiile separatiste din sud-estul…

- Casa Alba a transmis printr-o declarație de presa ca secretarul Rusiei in Consiliul de Securitate, Nikolai Patrushev, s-a intalnit luni cu consilierul american pe probleme de securitate Jake Sullivan la Geneva, discutand despre organizarea summitului bilateral.“Intalnirea a fost un pas important in…

- Serviciul de Securitate din Ucraina (SBU) a fost pus sub alerta in toate regiunile țarii, nu doar in cele de la frontiera. Potrivit purtatorului de cuvint al SBU, Artem Dehtiarenko, in majoritatea regiunilor ucrainene, serviciile speciale desfașoara exerciții antiteroriste la scara larga. "Ofițerii…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a informat, potrivit Moscovei, pe omologul sau american, Joe Biden, intr-o convorbire telefonica, despre un atac dejucat ce il viza pe liderul belarus, Aleksandr Lukasenko, informeaza luni dpa. Aceasta informatie a fost confirmata de purtatorul de cuvant…

- Un barbat a fost arestat preventiv de Tribunalul Buzau dupa ce politistii au descoperit in masina acestuia, la un control in trafic, aproximativ 400 de grame de canabis, a informat sambata DIICOT. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, vineri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…