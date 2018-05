”Nu vrem ca retragerea SUA din acordul nuclear sa devina un pretext pentru intensificarea tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. Potrivit estimarilor noastre, pericolul amplificarii tensiunilor militare in regiune este in crestere dupa retragerea SUA din acord”, a declarat Riabkov.



Oficialul rus a adaugat ca este posibila mentinerea acordului nuclear cu Iranul chiar si in pofida retragerii SUA, daca va exista vointa politica.



”Trebuie sa stabilim parametrii pentru a lucra in cadrul acordului fara SUA. Credem ca asta este posibil atat in teorie, cat si in practica. Foarte…