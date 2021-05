Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a trimis, in cursul noptii de joi spre vineri, militari in teritoriul palestinian Fasia Gaza, in contextul conflictului cu organizatiile islamiste Hamas si Jihadul Islamic, afirma surse citate de presa israeliana.

- Armata israeliana a anuntat ca a bombardat, joi dupa-amiaza, sediul unei unitati de informatii a organizatiei islamiste Hamas, care detine controlul asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza, precum si locuintele unor lideri islamisti, informeaza cotidianul Times of Israel.

- Armata israeliana a anuntat ca a bombardat, joi dupa-amiaza, o unitate de informatii a organizatiei islamiste Hamas, care detine controlul asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza, precum si apartamentele unor lideri islamisti, informeaza cotidianul Times of Israel. Conform armatei israeliene,…

- Tensiunile continua in Israel. Armata tarii a inceput sa adune trupe de-a lungul graniței cu Fașia Gaza, in timp ce Hamas continua sa lanseze rachete asupra teritoriului israelian. Noua zi de confruntari directe a adus numeroase victime, dar si distrugeri

- Armata israeliana crede ca atacuriele sale impotriva liderilor Hamas in Fașia Gaza vor determina cel mai probabil gruparea sa riposteze și sa-și reinnoiasca atacurile cu rachete asupra Israelului, informeaza The Times of Israel. Momentan presa nu a oferit mai multe informații pe acest subiect, iar…